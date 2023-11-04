65 شاحنة تستعد للذهاب إلى غزة ضمن «جسر القاهرة» للمساعدات الإنسانية

قال أحمد عبد الرازق، مراسل «إكسترا نيوز»، إنَّ هناك نحو 65 شاحنة محملة بالمساعدات تصطف بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، استعدادًا للذهاب في قافلة إلى قطاع غزة لدعم الأشقاء في القطاع.

جسر القاهرة للمساعدات الإنسانية

وأضاف مراسل القناة، أنَّ القافلة ضمن «جسر القاهرة» للمساعدات الإنسانية الممتد من القاهرة وحتى موطن الأشقاء في الأراضي الفلسطينية، ومحملة بأطنان من الأغذية سابقة التجهيز ومعدة للتناول.

المساعدات الإنسانية إلى غزة

وتابع، «المساعدات تشمل أيضًا مستلزمات طبية وأدوية وأغطية وكافة المستلزمات اليومية لتخفيف المعاناة عنهم، والقافلة ستستكمل غدًا بعدد مقارب من الشاحنات، ولن تكون الأخيرة، بل سيظل الجسر ممتدًا بهذه المساعدات طوال الوقت، وهناك عددًا من المتطوعين من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي».