جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية.. ساعة واحدة فقط

كشف مصدر مسؤول بشركة الكهرباء بالإسكندرية، عن عودة تخفيف الأحمال ساعة واحدة بالمواعيد القديمة مسبقا، وانتهاء عمليات قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميا على أن يتم بدء تنفيذ ذلك القرار بدءا من اليوم، مشيراً إلى أن القرار جاء لصالح المواطنين وتقليل فترة تخفيف الأحمال من قبل وزارة الكهرباء.

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة في الإسكندرية

وأضاف المصدر المسؤول بشركة الكهرباء بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعودة انقطاع الكهرباء لمدة ساعة يوميا يعود ذلك إلى المواعيد المسبقة، إذ تبدأ عمليات الانقطاع من 11 ظهرا إلى 12 منتصف الليل.

وأشار إلى أن مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية ستكون بذات الجداول الماضية، خلال فترة الانقطاع لمدة ساعة واحدة.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

ونظرا لوضع خريطة تخفيف الأحمال بشكل مفصل إذ أن الانقطاع يتم في كل منطقة بتوقيتات مختلفة فيمكن للمواطنين معرفة مواعيد انقطاع الكهرباء من هذا الجدول الذي يعد أحدث جداول شركة كهرباء الإسكندرية من هنا، مع العلم أنه سيتم قطع الكهرباء بذات الجدول لمدة ساعة واحدة فقط في ذات المواعيد المذكورة، بينما تعود الكهرباء بعد ساعة واحدة فقط من موعد الانقطاع.

وعلى سبيل المثال الآتي:

- انقطاع منطقة سيدي بشر من الساعة 6 إلى 7 مساءا.

- انقطاع منطقة العصافرة من الساعة 2 إلى 3 مساءا.

- انقطاع منطقة ميامي من 1 إلى 2 مساءا.

- انقطاع منطقة محطة الرمل من 6 إلى 7 مساءا.