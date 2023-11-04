جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة مطروح.. ساعة بالتبادل (صور)

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة مطروح، والذى يستهدف مدينة مرسى مطروح، من خلال تقسيم جميع الأحياء والمناطق السكنية بها لمواعيد، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة، الشركة القابضة للكهرباء مصر في المحافظات.

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة مطروح صباحاً

وكشف جدول مواعيد تخفيف احمال الكهرباء في محافظة مطروح، عن تقسيم المناطق السكنية إلي فترتين صباحية ومسائية، وتتضمن الفترة الصباحية من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً وتستهدف مناطق وأحياء سوق ليبيا والعتاب والسنوسية، والغربية، ومناطق الأبيض وسنترال عجيبة وطريق القصر، غرب مرسى مطروح، ومناطق علم الروم وابني بيتك ووسط المدينة، والشركة السعودية والحاج علي والتعيينات ومبارك وتطوير القصر والجمارك، والمحكمة وحسن علام والافراد والسنترال، وحي الزيتون وكليوباترا.

جدول مواعيد تخفيف احمال الكهرباء في محافظة مطروح مساءً

ويستهدف جدول مواعيد تخفيف احمال الكهرباء في محافظة مطروح في الفترة المسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة وحتي الساعة الثالثة مساءاً، في عدة مناطق سكنية وهي منطقة المشير أحمد بدوى وخدمات المحطة، وام الرخم، غرب مدينة مرسى مطروح، وفي شرق المدينة السلخانة والأندلسية، وبيت الطلبة وعمرو بن العاص وشويقي وعمر أفندي، والكيلو 4 وغراب المياه.