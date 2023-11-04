انخفاض معدل تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعة واحدة يوميا بالدقهلية

انخفض عدد ساعات تخفيف الأحمال، ليكون ساعة واحدة في اليوم بدلا من ساعتين، في بعض المناطق بالدقهلية.

تخفيف الأحمال ساعة واحدة يوم السبت

وكشف مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بمدينة المنصورة، في تصريح لـ«الوطن» بأنه تم قطع الكهرباء أمس الجمعة ساعة واحدة فعليا، بناء على طلب من وزارة الكهرباء، ومن المقرر انخفاض ساعة انقطاع الكهرباء غدا السبت لمدة ساعة واحدة ولكن باقي الأسبوع مازال القرار بيد الوزارة حتى الآن.

موعد تخفيف أحمال الكهرباء في مدينة المنصورة

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت في بيانها، أن موعد تخفيف أحمال الكهرباء في مدينة المنصورة وجميع مدن محافظة الدقهلية، لمدة ساعتين، وكشفت عن سبب الانقطاع حرصا على تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن بسبب الاستهلاك الشديد والكبير في استخدام الكهرباء من قبل المواطنين، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

تفعيل ترشيد استهلاك الكهرباء بالدقهلية

ووجهت عدد من مدن ومراكز محافظة الدقهلية بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة خطة التنفيذ بشكل دوري، بالتنسيق مع المحافظة ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بغلق الإنارة وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية للحفاظ على سلامة المواطنين.