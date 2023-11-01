الخريطة الكاملة لجدول تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم.. ساعتان بالتبادل

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، الخريطة الكاملة لجدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الفيوم، لفترة مؤقتة، حيث تتراوح مدة الانقطاع بين ساعة إلى ساعتين في اليوم، بنفس الجداول التي تم إعلانها في أغسطس المُنصرم، مع وجود بعض الاستثناءات البسيطة والخاصة بتبكير بعض المواعيد السابقة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتستعرض «الوطن» الخريطة الكاملة لجدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الفيوم ومدة الانقطاع، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم

ويبدأ جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم بدءًا من الساعة 1:00 ظهرًا ويستمر حتى الساعة 11:00 مساءً، حيث تختلف من منطقة لأخرى بحسب الجدول المُعلن، والذي جاء في بعض قرى إبشواي ويوسف الصديق وإطسا وطامية والفيوم كالآتي:

جدول تخفيف أحمال الفيوم

وتضمن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الفيوم مؤقتًا بداية من اليوم في التوقيت من الساعة 3:00 حتى 5:00 عصرًا كالآتي:

تخفيف أحمال الكهرباء 2023

وتضمن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الفيوم في مختلف القرى والنجوع كالآتي:

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الفيوم

ويمكن لأهالي باقي القرى معرفة جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المناطق الخاصة بهم من خلال الضغط هنا.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية مقارنةً بالعام الماضي تسببت في عودة تخفيف الأحمال الكهربائية بصورة تدريجية، مما تسبب في استخدام كميات أكبر من الغاز وبالتالي، فإنه سيجرى تخفيف الأحمال بصورة مؤقتة لحين انخفاض درجات الحرارة.