تونس تدعو لتوحيد الجهود من أجل الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ضرورة توحيد الجهود، وتنسيق المواقف من أجل وقف فوري للعدوان على الأراضي الفلسطينية، والاستهداف الممنهج للمدنيين العزّل، وفتح كل القنوات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن ومستدام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكّد الوزير التونسي، في رسائل وجهها إلى عدد من نظرائه في الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وعديد الدول، لا سيما الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، ضرورة تعميق وتعجيل التشاور والتحرك لإنهاء آخر معاقل الاستعمار في العالم بإرجاع الحق الفلسطيني دون مماطلة أو تسويف.