عضو بـ«النواب»: جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية خطوة لحلحلة الأزمة والوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة.

جهود عربية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وأضاف «هندي»، في بيان، أن اجتماع وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وفلسطين، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان، في سياق الجهود العربية المستهدفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، خطوة لحلحلة الأزمة، ومصر تقوم هذه التحركات لدعم القضية ووقف الانتهاكات وحرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاجتماع يستهدف الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، والتأكيد على عدم التهجير القسري للفلسطينين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل وفقا لما تتبناه الدولة المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشدد النائب عمرو هندي، على ضرورة مساندة ودعم وتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وضرورة الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال وإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.