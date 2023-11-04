سلطنة عمان تطالب بتشكيل محكمة دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد قطاع غزة

طالبت سلطنة عُمان بضرورة تشكيل محكمة دولية لملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي

وأكدت على لسان وزارة خارجيتها، الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حد لهذا الاستهتار والتعسف الواضح الإسرائيل، وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.

كما استنكرت بشدة استمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومنها: المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت يوم أمس مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة للأونروا شمال قطاع غزة، وتؤوي آلاف النازحين، وقصف مدرسة الفاخورة في جباليا، ومدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، وخزان ماء عمومي يغذي عدة احياء شرق رفح جنوبي القطاع صباح اليوم.

الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة

وشددت الوزارة على أن الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هو ضرورة ملحة يتعين على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العزّل، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، والضرورية لهم.

وأكدت قرارات الشرعية الدولية والمواقف العمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين وعلى اساس القانون الدولي.