«صيادلة الإسكندرية» تتبرع بـ300 صنف دوائي للمصابين الفلسطينيين (صور)

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، إرسال قوافل الخير المتجهة إلى معبر رفح لتوصيل تبرعات منتسبيها لأهالي غزة، والتي بلغت أكثر من 300 صنف دواء، وأكثر من 63 كرتونة تحتوي على أكثر من 6018 علبة دواء في جميع التخصصات وجميع انواع المستلزمات الطبية، والجراحية، وحفاضات أطفال وماسكات طبية ومطهرات.

وذكرت نقابة صيادلة الإسكندرية، في بيان لها اليوم، أن تلك التبرعات جرى تسليمها من نقابة صيادلة الإسكندرية للهلال الأحمر المصري، لدعم ابنائنا و اخواننا من الشعب الفلسطيني.

جهود القيادة السياسية لدعم قضية فلسطين

وتقدمت النقابة بالشكر لمنتسبيها وجميع شركات الأدوية التي تساهم مع النقابة في استمرار هذا العمل الوطني والإنساني الداعم لمواقف الشعب الفلسطيني الأبيّ، مثمنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

أماكن التبرعات لأهالي غزة عبر نقابة صيادلة الإسكندرية

وأكدت النقابة، أنها مستمرة في استقبال التبرعات ممن يرغب من الزملاء وذلك بالمقرات الآتية:

- المقر الرئيسي بسموحة، 39 شارع إسماعيل سري، برقم هاتف 034291128.

- فرع العجمي البيطاش، ميدان شهر العسلـ برقم هاتف 033083722.

- المقر العلمي في 5 شارع عبد الحميد بدوي، من القائد إبراهيم، برقم هاتف 034818012.