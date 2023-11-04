أستاذ علاقات دولية: مصر تتصدى لمخططات دولة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ جهود الدولة المصرية في التصدي لمحاولات الاحتلال التهجير القسري لأبناء غزة من القطاع وتوطينهم في سيناء، يتضح من خطابات الرئيس السيسي، لافتاً إلى أنَّ مخططات التهجير قديمة وسعى إليها جيش الاحتلال منذ عام 1971، ودائماً ما تظهر هذه الخطة الشيطانية على فترات متباعدة.

«فارس»: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ القيادة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة، أكدت مراراً وتكراراً بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها، للرد على رؤية الاحتلال ومخططاته التي يسعى إلى تنفيذها وحلم «إسرائيل الكبرى».

تصدي مصر لمخططات الاحتلال وحلم «إسرائيل الكبرى»

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنه دائما ما كانت هذه المخططات لدولة الاحتلال تصطدم بالمواقف المصرية الحازمة على مر التاريخ، موضحاً سعى الاحتلال إلى استغلال ما حدث في 7 أكتوبر الماضي للعمل على تنفيذ مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، لتتصدى مصر عبر موقفها الرافض بقوة والتأكيد على أن سيادة مصر غير مستباحة.