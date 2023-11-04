انخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية بعد مبادرة الحكومة.. «اعرف وصلت لكام»

أظهرت بيانات رسمية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تخفيف الضغوط على المستهلكين من المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

انخفاض أغلب أسعار السلع الأساسية

ووفق تقارير بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، فهناك انخفاض كبير في أغلب أسعار السلع الأساسية، وذلك ما حدث نتيجة تنفيذ تكليفات الدولة بخفض أسعار السلع من خلال مبادرة تخفيض الأسعار والتي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة 6 أشهر، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتعمل المبادرة على خفض أسعار العديد من السلع الأساسية بنسبة 25%، واتخذت العديد من الإجراءات لخفض الأسعار أمام المواطنين بشكل كبير، وهو ما يشهده السوق في الوقت الحالي، حيث انخفضت أسعار الكثير من السلع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السلع الأساسية التي انخفضت بشكل كبير.

الدقيق والأرز أبرز السلع المنخفضة

الدقيق يباع بسعر 22 جنيه للكيلو.

السكر بسعر يتراوح من 20 إلى 35 جنيها للكيلو بدلا من 41 جنيها.

الزيت عباد الشمس عبوة 1 لتر تقدر بـ 61 جنيها.

العدس الصحيح المعبأ عند 49 جنيها بدلا من 54 جنيها للكيلو.

الأرز المعبأ تراوح بين 27 و33 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها.

عبوة اللبن المعبأ زنة كيلو بـ 32 جنيه وبسعر 26 جنيها للكيلو السائب.

الفول المعبأ الكيلو بـ 38 جنيها.

المكرونة المعبأة الكيلو بـ 21.50 جنيه.