أسعار السلع الغذائية 2023 بعد التخفيض: الزيت أقل من الأسواق بـ10 جنيهات

شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر 2023 بعد التخفيض، انخفاضًا ملحوظًا في سعر السلع الأساسية، والتي تجاوزت 10 جنيهات في زجاجة الزيت، و13 جنيهًا في سعر كيلو السكر، و6 جنيهات في سعر كيلو الأرز، فيما تتوافر مختلف السلع الأساسية في جميع منافذ وزارتي التموين والزراعة ومنافذ التخفيض بجميع المحافظات بكميات كبيرة تكفي احتياجات جميع المواطنين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» قائمة أسعار السلع الغذائية في مصر 2023 بعد التخفيض في جميع المنافذ الحكومية والسوبر ماركت والمحال المشتركة بمبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء في جميع المحافظات.

أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

وبحسب قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر الآن ضمن مبادرة التخفيض فإنّ سعر الزيت يختلف باختلاف النوع والوزن حيث جاءت أسعار الزيت اليوم كالتالي:

سعر زجاجة زيت هدية 700 مل.. 34 بدلًا من 42 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت قلية 700 مل.. 34 بدلًا من 42 جنيهًا.

سعر زيت الممتاز 700 مل.. 34 بدلًا من 42 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت هدية 1 لتر.. 46 بدلًا من 56 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت قلية 1 لتر.. 46 بدلا من 56 جنيهًا.

سعر زيت الممتاز 1 لتر.. 46 بدلا من 56 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت سندباد 1 لتر.. 42 بدلًا من 52.5 جنيهًا.

سعر زيت غالية 1 لتر.. 38.5 بدلًا من 48 جنيهًا.

سعر زيت مرجانة 900 ملل.. 39.25 بدلًا من 49 جنيهًا.

سعر زيت مرجانة 800 مل.. 32 بدلًا من 40 جنيهًا.

سعر زيت غالية 700 مل.. 32 بدلًا من 40 جنيها.

سعر زيت حلوة خليط 700 مل.. 34 بدلا من 41 جنيهًا.

سعر زيت هنادي خليط 700 مل.. 34 بدلا من 41 جنيهًا.

سعر زيت هنادي خليط 1 لتر.. 46 بدلا من 45.5 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض

وجاءت أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض فيما يخص الجبن والألبان كالآتي:

سعر علبة عبور لاند جبنة 1 كيلو.. 56.5 بدلا من 61.5 جنيهًا.

سعر علبة عبور لاند جبنة 500 جرام.. 31.5 بدلا من 33 جنيهًا.

سعر علبة عبو لاند جبنة 250 جرام.. 16.5 بدلا من 18 جنيهًا.

سعر علبة عبور لاند جبنة 125 جرام.. 9.5 بدلا من 11 جنيهًا.

سعر علبة جبنة 250 جرام زرقاء.. 14 بدلا من 15 جنيهًا.

سعر علبة جبنة 250 جرام بلس.. 15 بدلا من 16 جنيهًا.

سعر علبة جبنة 500 جرام بلس.. 30 بدلا من 36 جنيهًا.

سعر علبة جبنة تتراباك 500 جرام.. 25 بدلا من 26.75 جنيهًا.

سعر علبة دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام.. 15 بدلا من 16 جنيهًا.

سعر كيس حليب بخيرة 500 جرام.. 15.5 بدلا من 17.5 جنيهًا.

سعر كيس حليب بخيرة كامل الدسم 1 لتر.. 29 بدلا من 34 جنيهًا.

سعر كيس حليب عبور لاند كامل الدسم 500 مل.. 16 بدلا من 17 جنيهًا.

سعر حليب عبور لاند كامل الدسم 1 لتر.. 34.5 بدلا من 35 جنيهًا.

سعر حليب بشاير كيس 500 جرام.. 13 جنيها بدلا من 15 جنيهًا.

سعر حليب بشاير كيس 1 لتر.. 25 جنيهًا.

سعر كيلو السكر اليوم بكم؟

وفيما يخص سعر كيلو السكر في مبادرة تخفيض الأسعار، فقد انخفض إلى 27 جنيهًا فقط بدلًا من 40 جنيهًا.

ما هو سعر كيلو الأرز؟

وفيما يخص سعر كيلو الأرز المصري فقد جاء كالآتي:

سعر أرز بلدي عريض الحبة 1 كيلو.. 22 بدلًا من 28 جنيهًا.

أرز مستورد 1 كيلو.. 20 بدلًا من 25 جنيهًا.

سعر كيلو أرز المطبخ.. يتراوح بين 22 وحتى 23 جنيهًا.

سعر كيلو أرز الريف.. يتراوح بين 22 وحتى 23 جنيهًا.

أسعار السلع الاستهلاكية اليوم

وجاءت باقي أسعار السلع الاستهلاكية اليوم في منافذ التخفيض كالآتي:

سعر مكرونة ستار 400 جرام.. 8 بدلًا من 10 جنيهات.

سعر مكرونة ستار 1 كيلو.. 20 بدلًا من 23.5 جنيهًا.

سعر مكرونة كايرو 400 جرام.. 6.7 بدلًا من 9.5 جنيهًا.

سعر مكرونة كايرو 1 كيلو.. 16.27 بدلًا من 22 جنيهًا.

سعر مكرونة بساطنة كيلو.. 17.5 بدلًا من 20 جنيهًا.

سعر بساطة مكرونة 350 جرام.. 5.75 بدلا من 7.5 جنيهًا.

سعر الدجاج البرازيلي المجمد 1 كيلو.. 85 بدلًا من 115 جنيهًا.

سعر الدجاج المحلي المجمد 1 كيلو.. 105 بدلًا من 125 جنيهًا.

سعر طبق البيض اليوم 30 بيضة.. 125 بدلًا من 150 جنيهًا.

سعر كيس حبات فول معبأ 500 جرام.. 12 بدلا من 15 جنيها

سعر كيس حبة حبة عدس أصفر 500 جرام.. 22 بدلًا من 30 جنيهًا.