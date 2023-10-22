أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها ضمن مبادرة الحكومة

في ضوء سعي الدولة لتقليل العبء عن المواطنين، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار العديد من السلع الأساسية بنسبة 25%، واتخذت العديد من الإجراءات لخفض الأسعار أمام المواطنين بشكل كبير، من خلال العمل على تخفيض أسعار السلع للتجار من مكانها الأساسي سواء المزارع أو تجار الجملة وغيرها.

ومع خفض الأسعار التي يتم من خلالها توريد السلع للتجار الجملة، انخفضت لدى تجار التجزئة والمحلات التجارية التي تبيع للمستهلك والمواطنين الأسعار بشكل أقل.

وتشمل السلع الأساسية التي تم خفض أسعارها:

السكر بسعر 27 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها.

الزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها.

العبوة اللتر بين 38 و45 جنيها بدلا من 55 جنيها وأكثر.

العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلا من 54 جنيها للكيلو، والسائب بـ36.5 جنيه.

الأرز تراوح بين 18 و22 جنيها للكيلو بدلا من 30 جنيها.

عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيها للكيلو.

الجبنة مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات.

عبوة الجبنة 500 جرام بـ24 بدلا من 30 جنيها، وعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.

وأوضح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ الدولة عملت على خفض الأسعار بـ مبادرة تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و25% مقارنة بمثيلتها في القطاع الخاص.

وأضاف أنّ المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والأحداث التي يشهدها العالم.