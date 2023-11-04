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مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج.. ساعة واحدة يوميا

كتب:

فهد فكري بلوم
04:39 م | السبت 04 نوفمبر 2023
تخفيف احمال الكهرباء

تخفيف احمال الكهرباء

يبحث الآلاف المواطنين عن جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج، عقب إعلان مجلس الوزراء تخفيف الأحمال من ساعتين إلى ساعة واحدة فقط، وعلى إثر ذلك جرى صدور قرار رسمي بتخفيف مدة القطع في مختلف المدن والقرى في محافظة سوهاج.

وتنشر «الوطن»، جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متواصلة ومتتالية لقرائها على مدار الساعة.

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج

ويبدأ جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 منتصف الليل، بحسب ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين، إذ جرى صدور قرار رسمي بتخفيف مدة القطع في مختلف المناطق بمحافظة سوهاج لمدة ساعة واحدة

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج

وجاء جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج على النحو الآتي 

- «مدينة جرجا، مدينة طما، مدينة أخميم» من 4 مساء حتى 5 مساء

- «مدينة سوهاج، مدينة المراغة» من 12 ظهرا حتى 1 مساء

- «مدينة طهطا، مدينة المنشأة، مدينة البلينا» من 2 مساء حتى 3 مساء

 

 

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