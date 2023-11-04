أستاذ علوم سياسية: مشاركة مصر في مؤتمر وزير الخارجية الأمريكي تأكيدا لدورها المحوري

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة مصر في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي بجانب عدد من الدول العربية، تأكيدا لدورها المحوري، وأهمية المشاركة المصرية في هذه الأزمة منذ بدايتها الحقيقية، سواء كان ذلك على المستوى الإنساني الذي بذلت فيه مصر جهودا كبيرة ف إدخال المساعدات الإنسانية، أو مجهودها في الجانب السياسي لإيجاد حل لهذه الأزمة.

أهداف مؤتمر وزير الخارجية الأمريكي

وأضاف «بدر الدين» لـ«الوطن»، أن هذا اللقاء الذي تشارك فيه مصر بشكل أساسي، لبحث طرق إيقاف الاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي على غزة، وربما نتوصل إلى هدنة قابلة للتجديد، وأن يكون هناك زيادة في عدد شحنات المساعدات التي يتم إدخالها كل يوم، وأخذ موقف حاسم اتجاه التعنت من الجانب الإسرائيلي في إدخال بعض أنواع المساعدات من بينها الوقود، ونحن نأمل من هذا الاجتماع وبمشاركة مصر الضغط على الجانب الإسرائيلي إذا ما سانده الجانب الأمريكي.

دور مصر في حل الأزمة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه هناك عديد من الجوانب التي نأمل أن تناقش في المؤتمر الصحفي، بحضور وزراء الخارجية للدول العربية وعلى رأسهم مصر، ونأمل في دفع عملية السلام على المدى الطويل، وهذا بالفعل ما نادت به مصر منذ اندلاع الأزمة، لأنه يجب الوصول إلى سياسي حاسم لهذه القضية.