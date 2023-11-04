خبير: مصر مستمرة في إرسال المساعدات إلى غزة رغم الضغوط الاقتصادية

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنَّ الاقتصاد المصري يصنف ضمن الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وبالتالي يتعرض لبعض الضغوط بطبيعة الحال، كما أنَّ ظروف تماس الحدود المصرية مع دولة النزاع وكونها المنفذ الوحيد لأهالي غزة، يلقي على عاتقها مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

«البهواشي»: حريصون على إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المساندة الشعبية للقيادة السياسية، تجعل مصر قادرة على إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، خاصةً المواد الغذائية التي ربما يكون السوق المحلي في حاجه إليها، ولكن يتم توجيه جزء منها لأهالي غزة.

إيصال المساعدات لأهالي غزة «بطيب خاطر»

وتابع الخبير الاقتصادي: «مصر توصل المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة بطيب خاطر، وسط ارتفاع التضخم عالمياً وانعكاس هذه الظروف على الداخل»، مشيراً إلى أنَّ جزءا كبيرا من المدخلات التي تستعملها مصر مستوردة من الخارج.