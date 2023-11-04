سقوط أمطار رعدية على 8 محافظات غدا.. والأرصاد تحذر من الضباب

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد في المحافظات إذ تشير التوقعات إلى تعرض بعض المحافظات إلى فرص سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة تتراوح نسبتها من 40% إلى 20% مع تحذيرات من ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية.

أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد في المحافظات تشير التوقعات تعرض «البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، قنا، بني سويف، المنيا» وتكون متوسطة إلى رعدية يزاد حدتها في حلايب وشلاتين.

وعن ظاهرة الضباب الكثيف تضرب مدن ومراكز محافظة الجمهورية من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا، إذ تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنباً لوقوع الحوادث وحفظا على سلامة المواطنين.

درجات الحرارة غدا

وعن أقصى درجة حرارة سجلتها العظمى غداً في محافظات جنوب الصعيد إذ بلغت 36 درجة مئوية، وسجلت أقل درجة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية، وفيما يتعلق بأقصى درجة حرارة للصغرى سجلتها محافظات جنوب الصعيد وجاءت أقل درجة للصغرى في شمال الصعيد وبلغت 18 درجة مئوية