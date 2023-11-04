طارق لطفي يواصل تصوير باقي مشاهده في فيلم «السيستم» اليوم

يواصل الفنان طارق لطفي تصوير باقي مشاهده في فيلمه الجديد «السيستم» الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب سنوات والذي يشاركه فيه الفنان أحمد الفيشاوي.

طارق لطفي يواصل تصوير السيستم

يواصل اليوم الفنان طارق لطفى تصوير عدد من المشاهد في أحد اللوكيشنات التي تقع في منطقة السادس من أكتوبر وذلك بحضور عدد من أبطال العمل ومن بينهم الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة نسرين طافش.

يذكر أن فيلم السيستم يدور في إطار لايت رومانسي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم الكثير ويظهر عدد من ضيوف الشرف منهم محمد على رزق وهو من إخراج أحمد البندارى وانتاج كريم الشربيني.

وكان آخر أعمال الفنان طارق لطفى مسلسل مذكرات زوج الذي تم تقديمه رمضان 2023 في 15 حلقة وشارك معه عدد من الفنانين منهم إدوارد وعائشة بن أحمد وآخرين.