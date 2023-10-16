طارق لطفي يشارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل 15 حلقة

قرر طارق لطفي، المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2024، بعمل درامي، وذلك بعد نجاحه العام الماضي، في مسلسل «مذكرات زوج»، إذ لم يتم الإعلان عن تفاصيل واسم العمل.

طارق لطفي يعلن مشاركته في دراما رمضان 2024

وقال طارق لطفي، لـ«الوطن» إنَّه سيشارك في رمضان 2024، بعمل مكون من 15 حلقة فقط، ولكن لم يتمّ تحديد اسم المخرج الذي سيتولى العمل حتى الآن، إذ أنَّه اتفق على فكرة المسلسل.

نجاح طارق لطفي في رمضان 2023

وكان طارق لطفي، حقق نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان الماضي، بمسلسل «مذكرات زوج»، الذي كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، إذ يكتشف رؤوف أنه غير سعيد وغير راضي عن حياته مع زوجته شيرين فيقرر اللجوء إلى طبيب نفسي.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، بجانب طارق لطفي، أبرزهم خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، وعمر الشناوي، وسماء إبراهيم، وهالة مرزوق، وسارة الشامي، وإدوارد، ونبيل عيسي، وحازم إيهاب... وغيرهم.