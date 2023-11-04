عاجل.. أزمة بين كولر ولجنة التخطيط بسبب 3 لاعبين في الأهلي: التفاصيل الكاملة

دخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أزمة مع لجنة تخطيط الكرة بالقلعة الحمراء وذلك بعد الخروج من بطولة الدوري الأفريقي بسبب 3 لاعبين في الفريق.

وعقد مسؤولو الأهلي جلستين مع كولر في الأسبوع الماضي، الأولى قبل لقاء الإياب أمام صن داونز في الدوري الأفريقي، والثانية بعد التعادل السلبي أمام بطل جنوب أفريقيا والخروج من البطولة.

تفاصيل الأزمة بين كولر ولجنة تخطيط الكرة في الأهلي

وتمثلت الأزمة في اعتراض لجنة تخطيط الكرة على تعامل كولر في ملف الثنائي أحمد عبد القادر وإمام عاشور، بعدما قام المدرب السويسري باستبعادهما من مباراة الذهاب أمام صن داونز في جنوب أفريقيا بقرار تأديبي، قبل أن يقرر عودتهما من جديد في لقاء الإياب.

وطلبت لجنة تخطيط الكرة في الأهلي، إشراك إمام عاشور بسبب أهمية اللاعب في التشكيل، فضلا عن طلب إشراك أحمد عبد القادر لإبطال خطة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق خلال شهر يناير إلى أي ناد منافس.

لجنة التخطيط تطلب رحيل موديست.. وكولر يرفض

وطرحت لجنة تخطيط الكرة فكرة الإطاحة بالفرنسي أنتوني موديست خلال شهر يناير المقبل وهو الأمر الذي رفضه المدير الفني وطلب منحه الفرصة حتى نهاية الموسم.