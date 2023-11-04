حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار رعدية وانخفاض الحرارة 4 درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات، إذ تشهد المحافظات انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية إذ تسجل العظمى في القاهرة الكبرى غدا 31 درجة مئوية على أن تسجل يوم الجمعة 18 نوفمبر 28 درجة مئوية مع فرص سقوط أمطار.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات تشير التوقعات أن تشهد المحافظات طقس يوم الاثنين 6 نوفمبر ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تتحول إلى ضباب على الطرق في الصباح الباكر، وفرص سقوط أمطار تصل إلى 40% وتكون رعدية.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء 7 نوفمبر انخفاضا في درجات الحرارة مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح في بعض المناطق.

وجاء طقس يوم الأربعاء 8 نوفمبر والخميس 9 نوفمبر فرص سقوط على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون خفيفة إلى متوسطة مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة.