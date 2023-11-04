«القاهرة الإخبارية»: مصر والأردن الأكثر تأثيرا في المنطقة

قال أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» في بيروت، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال، استقبل على مدار الأيام الماضية، في العاصمة ببيروت، عدد من المسؤولين الدوليين، خاصة من الأمم المتحدة، وكانت هذه اللقاءات تحمل رسالة واحدة، هي ضرورة الضغط على إسرائيل، من أجل وقف العدوان على الحدود اللبنانية الجنوبية، وأيضًا على قطاع غزة.

«سنجاب»: مفاتيح حل التأثير في المنطقة في يد مصر والأردن

أضاف «سنجاب» لـ«القاهرة الإخبارية»، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يعلم جيدًا مفاتيح حل التأثير في المنطقة، وهو في يد جمهورية مصر العربية والأردن، وناقش كيفية الضغط لوقف العدوان على قطاع غزة.

«سنجاب»: بحث سبل جهود وقف العدوان على قطاع غزة

تابع «سنجاب» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، حول بحث سبل جهود وقف العدوان على قطاع غزة، وثمن الجهود المصرية في إدخال المساعدات بشكل كبير، رغم كل التحديات للفلسطينيين بقطاع غزة.