أستاذ تمويل: الحرب على غزة أزمة جديدة تضاف إلى أعباء الاقتصاد العالمي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ الحرب على غزة بمثابة أزمة جديدة تضاف إلى الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعاني من أزمات أخرى لم تنته وتداعياتها مستمرة، مثل تبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وأزمة التضخم العالمية.

«إبراهيم»: الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال هشاً

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الوضع الاقتصادي العالمي ككل، لاشك لا يزال هشاً للغاية على خلفية الأزمة الأوكرانية، وبالتالي فإضافة ملف غزة بالتأكيد يزيد الأمر تعقيداً نظراً لأهمية منطقة الشرق الأوسط لحرك التجارة الدولية.

ارتفاعات بأسعار الذهب والنفط

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، «ارتفاعات بأسعار النفط عالمياً وكذلك ارتفاعات قياسية بأسعار الذهب، وجميع هذه الزيادات تعكس مدى عمق الأزمة وأن الوضع يزداد تعقيداً وصعوبة على المجتمع الدولي والمواطنين في كل مكان».