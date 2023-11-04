الهلال الأحمر: أغلب المساعدات الإغاثية الوافدة لغزة مصرية خالصة.. القاهرة ساهمت بـ6 آلاف طن من إجمالي 8 آلاف.. ونناشد العالم باستمرار الجسر الجوي

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن أغلب المساعدات الإغاثية الإنسانية المرسلة للأشقاء لقطاع غزة بفلسطين، مصرية خالصة، موكدًا أن مصر وقيادتها السياسية تبذل دورا بطوليا للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد «الناظر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كل المساعدات التي تدخل لقطاع غزة في فلسطين، تكون تحت مظلة الهلال الأحمر المصري، وكل الدول تثقل بهذا على كاهل مصر، لأنها دولة الريادة في المنطقة والشرق الأوسط.

دخول الدفعة الحادية عشرة من المساعدات لغزة

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن اليوم السبت، تم إدخال الدفعة الحادية عشرة من المساعدات الإغاثية للهلال الأحمر الفلسطيني، وهذا وفقا للاحتياجات التي يطلبها، لتلبية مستلزمات أهالي غزة، جراء الاعتداء الغاشم المتغطرس الذي يحدث في غزة.

الهلال الأحمر الكويتي: مصر دولة الريادة

من جانبها، قالت الدكتورة مها البرج، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر تبذل دورا جبارا في توفير كافة المساعدات الإنسانية الإغاثية لأهالينا في قطاع غزة بفلسطين، مؤكدة أن الكويت جاهزة ومستعدة لتلبية أي احتياجات إغاثية تحت مظلة مصر والهلال الأحمر المصري.

المخزون الاستراتيجي على وشك النفاذ

يذكر أن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، الدكتور رامي الناظر، كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «X» حاليا، أن مخزون المساعدات القادم من الدول والموجه إلى الأشقاء في فلسطين على وشك النفاد، مطالبا من جميع الدول باستكمال جسر المساعدات الجوية، مؤكدا أن الاحتياجات الإنسانية داخل غزة كثيرة جدا، وهذا بناء على احتياجات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وصرح «الناظر»، خلال حديثه مع «الوطن»، أن غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهناك العديد من المآسي التي يعيشها سكان غزة، ويتم التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني للوقوف على الأحداث يوما بيوم، موضحا أن المساعدات الدولية لغزة حوالي 72 طائرة 1800 طن، وهو عدد قليل جدا لا تكفي الاحتياجات الحالية، ومصر ساهمت بمقدار 6000 طن، ومجمل الأطنان التي دخلت غزة حوالي 8 آلاف طن حتى هذه اللحظة، في 417 شاحنة.

وأضاف: «نناشد العالم زيادة المساعدات المخصصة لقطاع غزة فالاحتياجات كبيرة والمأساة الإنسانية لا تتوقف»، مشيرا إلى: «نعاني الآن قلة في المساعدات الدولية التي تقدم لقطاع غزة».