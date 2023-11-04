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رسالة مبكية من طفل فلسطيني بعد قصف مدرسة «الفاخورة» (فيديو)

كتب:

شروق مراد
04:44 م | السبت 04 نوفمبر 2023
طفل فلسطيني يدين قصف الاحتلال لمدرسة الفاخورة

طفل فلسطيني يدين قصف الاحتلال لمدرسة الفاخورة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، رسالة مبكية من طـفل فلسطيني، بعد استهداف إسرائيل لمدرسة الفاخورة، قائلًا: «حسبي الله فيكم، الله أكبر عليكم يا إسرائيل، إن شاء الله الحرب تتفجر بيكم، كنت قاعد بالخيمة، حسيت حاجة هتحصل قلبي دق، جريت على أمي بقولها لو صار شي نطلع، لسه هنطلع لقينا القصف شغال، شوفت ولد مقطوع رأسه وشلته، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر عليكي يا إسرائيل، الله أكبر الله أكبر».

وصرح متحدث وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في الضفة الغربية، في وقت سابق، بأن إسرائيل استهدفت 47 مرفقاً تابعين للأونروا منذ العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

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بقلم شروق مراد