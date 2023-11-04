مراسل «إكسترا نيوز»: استمرار جهود مصر في استقبال طائرات المساعدات لغزة

قال إبراهيم عزت، مراسل «إكسترا نيوز»، إنَّ الجهود المصرية المتعلقة باستقبال أسطول طائرات محملة بعشرات أطنان المساعدات الإغاثية مستمرة، وآخرها استقبال طائرات من روسيا والكويت تحمل العديد من المساعدات لأهالي غزة، وعشرات الأطنان من المواد الغذائية والدواء.

«عزت»: طائرات المساعدات تتوافد إلى مصر منذ 12 أكتوبر

وأضاف «عزت»، أنَّ طائرات المساعدات الإنسانية بدأت في التوافد إلى مصر منذ 12 أكتوبر الماضي، ومستمرة إلى الآن، لافتاً إلى تدهور القطاع الصحي لغزة نتيجة للقصف، ما يستلزم استمرار إرسال مساعدات ومستلزمات طبية.

إرسال مساعدات طبية إلى غزة

وتابع مراسل «إكسترا نيوز»: «عدد من الدول تحرص على إرسال مساعدات لقطاع غزة تتكون من مساعدات طبية ومستلزمات ومعدات وأجهزة طبية أيضاً، والكويت واحدة من الدول التي أعدت جسراً جوياً بينها وبين مصر تحديداً، بمجرد إعلان الخارجية المصرية في بيانها الرسمي أن مطار العريش سيستقبل طائرات المساعدات».