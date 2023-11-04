الفنان فادي إبراهيم يحتاج إلى التبرع بالدم في مستشفى بلبنان

طلب الفنان اللبناني جورج حران، من زملائه ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، التكاتف من أجل مساعدة الفنان اللبناني الكبير فادي إبراهيم الذي في حاجة ماسة إلى دم من فئة B+.

فادي إبراهيم فى مستشفى لبناني

وكتب «حران» عبر صفحته: «زميلنا الفنان فادي إبراهيم بحاجة فورا إلى دم من فئة b+ في مستشفى قلب يسوع، نرجو من الراغبين في التبرع التوجه فورا إلى بنك الدم في المستشفى وشكرا سلفا».

أعمال فادي إبراهيم

يذكر أن فادي ابراهيم شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية المصرية خلال السنوات الماضية منها فرقة ناجي عطا الله مع عادل أمام، والزيبق مع كريم عبدالعزيز.

وكان فادي إبراهيم قد تجاوز مرحلة الخطر في وقت سابق وتحسّن وضعه، وسمح الأطباء الذين يشرفون على وضعه بمغادرته للمستشفى وطُلب منه الالتزام بفترة من الراحة للتعافي قبل العودة إلى نشاطه الفني.