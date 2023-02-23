موعد ومكان جنازة شقيقة المذيع فادي إبراهيم.. توفيت بعد صراع مع المرض

توفيت شقيقة المذيع فادي إبراهيم، بعد صراع مع المرض، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والكشف عن مكان وموعد الجنازة المقرر لها ظهر اليوم.

وفاة شقيقة المذيع فادي إبراهيم في سن صغيرة

وأعلن فادي إبراهيم، مذيع راديو 9090 عن وفاة شقيقته الصغيرة، عبر حسابه على «فيس بوك» قائلًا: «إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ، أختي الصغيرة إنجي راحت السما، ربنا اختار إنها ترجعله وهى صغيرة ويرحمها من وجع المرض».

موعد ومكان جنازة شقيقة فادي إبراهيم

وحدد موعد ومكان جنازة شقيقة المذيع فادي إبراهيم، حيث أشا إلى أن صلاة الجنازة في كنيسة العذراء أرض الجولف الساعة 1 ظهرًا، مع وضع خريطة «لوكيشن» لمكان الجنازة، عبر حسابه بـ«فيس بوك».

دعم ومواساة

وحرص عدد كبير من متابعيه وأصدقائه من بينهم المذيع أحمد يونس، على مواساته في مصابه الأليم، وتقديم كلمات التعازي لمساندته.

ويعد فادي إبراهيم، أحد أبرز مذيعي راديو 909، ويقدم يوميًا برنامج لسه الصبح، في الساعة 9 صباحًا مع زميلته المذيعة سالي سعيد، ويعد من أنجح البرامج الصباحية في الإذاعة.