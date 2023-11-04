انتخابات الرئاسة 2024.. رابط معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الرسمي رابط معرفة لجنتك الانتخابية من خلال الرقم القومي وذلك للمواطنين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

خطوات معرفة لجنتك الانتخابية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات معرفة لجنتك الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

الخطوة الأولى: يدخل الناخب على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

الخطوة الثانية: بعد الدخول على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات تظهر الصفحة الرئيسية، وبعدها يتم الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

الخطوة الثالثة: سيظهر بعدها الصفحة المخصصة لمعرفة لجنة الانتخابات، وبعدها يقوم الناخب بملء البيانات المطلوبة وهي كتابة الرقم القومي للشخص المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة له.

الخطوة الأخيرة: يقوم الناخب بالضغط على أيقونة باسم «استعلم»، سيظهر على الفور كل المعلومات المطلوبة عن مكان اللجنة الانتخابية.