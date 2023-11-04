أبرز 10 مقولات للبابا تواضروس.. «مصر محفوظة في قلب الله»

أكمل البابا تواضروس الثاني، اليوم، عامه الـ71، وتحتفل الكنيسة القبطية بتلك المناسبة، فضلا عن الذكرى الـ11 لاختيار القرعة الهيكلية البابا ليكون البطريرك الـ118 من بطاركة الكنيسة.

أقوال البابا تواضروس

ووقع الاختيار على البابا تواضروس في يوم ميلاده وكذلك عيد الحب ليأتي «بابا المحبة»، الذي أخذ منها منهجاً في حياته، وإدارته للكنيسة.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز أقوال البابا تواضروس خلال 11 عاما على الكرسي المرقسي، حسب الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

- ترك الانسان للصلاة كمن ترك موضعه بلا حراسة.

- إن كان العالم كله محفوظ فى يد الله فان مصر محفوظة فى قلب الله.

- إيمانك يغير الاحوال.. ايمانك يجعل الله رفيق ل كفى كل ضيقة .. ايمانك يأتى بك إلى الفرح.

- الله يعطينا شمس كل يوم بعد ساعات الليل المحدودة ليذكرنا أن يكون لنا رجاء.

- البيت لا يبنى من زلط وطوب , بل من حكمة العقول والقلوب.

- لتكن لك قدمان...الرحمة والعدل.

البابا تواضروس: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن

- إن قمة النجاح للانسان أن يشعر بداخلة بمشاعر الهدوء

- المحبة تسبق كل العطايا والمحبة تسبق كل خدمة والمحبة تسبق كل كلمة، فى الوجود الأنسانى أسرار عديدة , البعض نعرفة وكثير نجهله .. على قمة أسرار هذا الوجود نجد الحب.

- وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن

- أنا رجل سلام ومحبة وليس معارك.