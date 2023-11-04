في عيد ميلاده.. محطات في حياة البابا تواضروس من المنصورة لكرسي البطريركية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر، بالعيد الـ71 لميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والعيد الحادي عشر لاختياره بطريركا رقم 118 في سلسلة بطاركة الكنيسة.

محطات في حياة البابا تواضروس

وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المحطات في حياة البابا تواضروس الثاني، البطريرك الـ 118.

- ولد الطفل «صبحي باقي سليمان» في المنصورة يوم 4 نوفمبر 1952م ، كان والده «باقي سليمان» يعمل مهندس ووالدته ربة منزل.

- عاش الطفل وجيه لمدة 5 سنوات في المنصورة، وانتقل بعد ذلك إلى سوهاج مع أسرته بسبب طبيعة عمل والده، حيث التحق الطفل بعامة الأول في المدرسة في أحد مدارس سوهاج.

- انتقلت الأسرة مرة أخرى إلى دمنهور حيث وهب الله أسرته أخته «إيمان» التي تصغره 12 عام، وأكمل وجيه دراسته حتى المرحلة الإعدادية هناك.

- وفي أول أيام امتحانات الإعدادية توفي والده بعد رحلة مع «قرحة المعدة»، ما دفع الطفل ليتمنى أن يكون صيدلي ليريح المرضى من مرضهم.

- وبحسب حديث البابا تواضروس، عاش البابا مع عائلة والدته أكثر من عائلة والده والتي أقتصرت العلاقة بينهم على الخطابات من جده «باقي سليمان» خلال الفترة من 1967 وحتى وفاته 1980.

- وكان وجيه يقضي الإجازة الصيفية في منطقة براري بلقاس حيث عائلة والدته، فكان البابا يقضي الإجازة في الأراضي الرزاعية المملوكة لأسرة والدته وعند الصلاة كان يذهب الي دير القديسة دميانة وفلم هناك كنيسة، فكان ارتباط العائلة بالدير البذرة التي زرعت حب الرهبنه بداخل البابا.

المرحلة الجامعية في حياة البابا تواضروس

- وحقق البابا حلمه في الالتحاق بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية حيث كان يسافر يومياً لمدة ساعة بالقطار، وحصل على البكالوريوس 1975، وحصل على زمالة الصحة العالمية 1985.

- وشغفه بالدراسة لم يشغله عن الكنيسة إذ التحق بالكلية الإكليريكية وتخرج عام 1983، مستكملاً في عمر الـ33 تلك الرحلة بتتويجها بالدخول للدير وبدأ حياته الرهبانية حيث ذهب لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم الأربعاء 20 أغسطس 1986، وفي 31 يوليو 1988 اختار له البابا شنودة ليتم رسامته باسم الراهب «ثيؤدور الأنبا بيشوي»، بحسب الموقع الرسمي للكنيسة.

- وفي 23 ديسمبر 1989 رسم الراهب" ثيؤدور" قسا للخدمة بإيبارشية البحيرة بدمنهور فى يوم الخميس الموافق 15 فبراير 1990.

- سافر كراهبٍ إلى الخارج ثلاث مرات: منها مرتان عام 1990، و1993 إلى قبرص لحضور لقاءات مسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط، حول «الكنيسة والتنمية»، والمرة الثالث عام 1995 عندما سافَر إلى ليبيا، لمساعدة الآباء المشاركين في الخدمة بطرابلس وبني غازي.

المرحلة الأسقفية للبابا تواضروس

- وفي 1997 نال الأنبا تواضروس درجة الأسقفية في يوم عيد العنصرة، أسقف عامًا لمساعدة للأنبا باخوميوس المطران، في حقل إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

- مسئولاً عن لجنة الطفولة بالمجمع المقدس حيث أهتم بالأطفال وخدمتهم خلال فترة أسقفيته.

القرعة القرعة الهيكلية للبابا تواضروس

- عقب وفاة البابا شنودة الثالث، يوم 17 مارس عام 2012، تقدم تقدم 6 أساقفة بتزكيات لترشيح الأنبا تواضروس للمنصب البابوى، وكان الأنبا أندراوس، أسقف أبو تيج بمحافظة أسيوط، أول من تنبأ للأنبا تواضروس بالكرسي البطريركي ، حيث قال له: "حينما تجلس على الكرسي البابوي ترسمني تاني يوم مطران".

- تم إقامة قداس القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر 2012، ووقع الاختيار الإلهي على الأنبا تواضروس البالغ من العمر 60 عاماً؛ حيث قام الطفل «بيشوي جرجس سعد» (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَوب العينين.