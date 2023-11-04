162 مليار جنيه حجم استثمارات الدولة بالدقهلية في عهد الرئيس السيسي

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره، وتفقد الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشاية الجديدة على النيل بإجمالي طول 1,250 متر وبعرض يصل إلى 14 مترا ويضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار وممشى سياحي ترفيهي على النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

مشروعات قومية بمحافظة الدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية في بيان أنه جرى الافتتاح في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسين الصورة البصرية لهم من خلال تطوير الميادين والحدائق العامة والمتنزهات.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية للعام المالي الحالي 2023 بلغت تكلفتها حوالي 678 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح أن الاستثمارات التي أنفقتها قطاعات الدولة المختلفة على محافظة الدقهلية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بلغت حوالي 162 مليار جنيه.

تطوير ميدان رمسيس

وأوضحت المحافظة أن تطوير ميدان رمسيس جرى بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن أعمال تطوير المرحلة الأولى من شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة وحتى كوبري سندوب بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة به، وتطوير كورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الاستاد وصولاً إلى ميدان أم كلثوم.