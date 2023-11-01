7 معلومات عن مبادرة «مشروعك» في أسوان.. 1.4 مليار جنيه استثمارات

حققت مبادرة «مشروعك» نجاحا كبيرًا في محافظة أسوان، من خلال تنفيذ 5260 مشروعًا باستثمارات تصل لنحو مليار و40 مليون جنيه.

وأُطلقت مبادرة «مشروعك» بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تشجيع الشباب وتحفيزهم على إقامة مشروعات صغيرة وتعزيز ثقافة العمل الحر، ومن المتوقع أن يسهم هذا النهج بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والحد من معدلات البطالة.

الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتصنيع

وتولي الدولة المصرية تركيزًا كبيرًا على التصنيع والإنتاج، كأحد الأولويات الرئيسية، حيث تنفذ الحكومة خططاً تنموية شاملة في مختلف المجالات، وتسعى للاستفادة القصوى من برنامج «مشروعك».

وترصد «الوطن» 10 معلومات عن مبادرة «مشروعك» في أسوان، فيما يلي:

1- أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان دور المشروع القومي «مشروعك» في التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية.

2- تم تنفيذ 5260 مشروعًا ضمن المبادرة خلال الفترة الماضية.

3- قُدرت المبالغ المالية المُستثمرة في هذه المشروعات بمليار و40 مليون جنيه.

4- تهدف المبادرة إلى تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل الحر، ومن ثم رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة.

5- مبادرة «مشروعك» تحظى بمتابعة مباشرة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

6- يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

7- تُنفذ المبادرة مع عدد من البنوك الوطنية لتوفير فرص عمل للشباب والنساء المعيلات.