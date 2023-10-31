11.6 مليار جنيه استثمارات حكومية في خطة 2023-2024 لتنمية أرض الفيروز

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، مؤكدة أن إجمالى الاستثمارات الحكومية بالمحافظتين بلغ 11.6 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية تولى اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التى تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ووفقاً لجهود التنمية، بما يتوافق ومقومات وأولويات كل منها.

ووفقاً لتقرير وزارة التخطيط، يبلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء نحو 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها 44.6% (2.9 مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظة شمال سيناء بنسبة 55%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسبة 5.7% و5.3% على الترتيب.

وأشار التقرير إلى أهم البرامج التنموية المُستهدف تنفيذها فى محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى، تتضمن استكمال إنشاء 13 تجمعاً زراعياً بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، واستكمال إنشاء شبكة الرى العامة للمآخذ من 1 إلى 25 زمام 141995 فداناً، واستكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لرى مأخذ 16 زمام 14505 أفدنة.

وفى مجال الصرف الصحى تستهدف الخطة تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، ومد خدمة الصرف الصحى بمناطق المحافظة، وفى مجال الخدمات الأخرى تم تنفيذ عدة مشروعات منها استكمال إنشاء مبانٍ خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل، ورفع المستوى الفكرى والصحى والاجتماعى ودعم الترابط الأسرى، وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادى إلى مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة، وإنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية، واستكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كم وعرض 25م (مقاولة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، إلى جانب تطوير منظومة الحماية المدنية (آلات ومعدات)، وتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.

وبالنسبة لمشروعات المياه بالمحافظة تستهدف الخطة إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة، ومد خدمة توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، وفى مجال التعليم تستهدف الخطة استكمال المعهد الفنى الصناعى ببئر العبد، وتطبيق الجدارات فى المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء، وإحلال المبانى المتهالكة لحماية الأرواح والممتلكات، وتجهيز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى.