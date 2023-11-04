مسؤول طبي نرويجي بغزة: مصر اتخذت زمام المبادرة لدعم الشعب الفلسطيني

قال الدكتور مادس جيلبرت، مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، إن مصر اتخذت زمام المبادرة لدعم الشعب الفلسطيني، والوضع الصحي في غزة على وشك الانهيار وذلك يقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وأدعو الجميع لدعوة القادة لوقف الإبادة الجماعية فورا في غزة.

قصف المستشفيات

وتابع جيلبرت في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية: «إذا لم يكن هناك مزيد من الضغط على إسرائيل وأمريكا سنشاهد مزيدا من قصف المستشفيات في الأيام المقبلة».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في السياق ذاته: «أشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء».

الغذاء والماء

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من عدم وجود ما يكفي من الغذاء والماء والدواء، في حين أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ينفد، مؤكدًا أن ملاجئ الأمم المتحدة في غزة قد بلغت طاقتها الكاملة نحو أربعة أضعاف وتتعرض للقصف.