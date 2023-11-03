وزير الخارجية يتوجه للأردن ويلتقي نظيره الأمريكي غدا

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأردنية عمان ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما أفادت القناة الأولى في خبر عاجل.

وأوضحت الخارجية أن الاجتماع الوزاري يستهدف تنسيق الجهود لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية.

وزراء خارجية يجتمعون ببلينكن

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، أعلنت أن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يعقدون غدا اجتماعا حول الوضع في غزة.

وأوضحت الخارجية الأردنية، أن اجتماع وزراء الخارجية مع بلينكن يستهدف تأكيد الموقف العربي بوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.