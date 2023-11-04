انطلاق فعاليات الأسبوع البيئى الـ11 بجامعة كفر الشيخ غدا

تنطلق غداً الأحد فعاليات الأسبوع البيئي الـ11 بجامعة كفر الشيخ، وذلك خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 9 نوفمبر 2023، برعاية الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

فعاليات الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ

وتتضمن فعاليات الأسبوع البيئي معارض إنتاجية وفنية وسوق خيري وزيارات ورحلات وقوافل متنوعة، وورش عمل ومعسكرات خدمة عامة وحملات تبرع بالدم، وسباق طريق ومنافسات طلابية متنوعة، بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أنّ تُشارك جميع كليات جامعة كفر الشيخ، في فعاليات الأسبوع البيئي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الصناعي.

رئيس الجامعة: جاهزون لانطلاق فعاليات الأسبوع البيئي

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على جاهزية الكليات لانطلاق فعاليات الأسبوع البيئي المقرر انعقاده خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2023، وإقامة مسابقة أفضل كلية لتنفيذ نشاطات الأسبوع.