تعيين منصور بكري سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة بورسعيد

أصدر اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا بترقية الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ إلى منصب سكرتير عام مساعد لشؤون الأحياء والمتابعة، كما قرر محافظ بورسعيد تعيين لمياء الجيار رئيسًا لحي المناخ.

ثقة من محافظ بورسعيد

قال الدكتور منصور بكري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ترقيته إلى منصب سكرتير عام مساعد محافظة بورسعيد هي ثقة غالية من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ويحرص على الحفاظ عليها واستكمال الجهد في العمل من أجل التنمية بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن تطبيق القرار سيكون في شهر ديسمبر المقبل بعد انتهاء مدة السكرتير المساعد السابق.

لمياء الجيار رئيس لحي المناخ

من جانب آخر أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بترقية لمياء الجيار إلى منصب رئيس حي المناخ، خلفًا للدكتور منصور بكري، وجاء تعيين محافظ بورسعيد للسكرتير العام المساعد ورئيس حي المناخ جاء بالقرار رقم 712 لسنة 2023

جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبناء على ما تم التنسيق عليه مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.