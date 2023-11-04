إلهام شاهين ترتدي الزي الفلسطيني خلال تكريمها بمهرجان السينما المصري الأمريكي بنيويورك

حرصت الفنانة إلهام شاهين علي دعم القضية الفلسطينية وأهل فلسطين بارتداء الزي الوطنى الفلسطينى أثناء تكريمها في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو لها أثناء التكريم معلقة: «يملأنى الحزن والألم على شهداء فلسطين.. ارتديت الزي الوطني الفلسطيني أثناء تكريمي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في أمريكا.. لنعلن دعمنا بكل قوة للشعب الفلسطيني.. وندعو للسلام بشرط عودة الحقوق لأصحابها.. وأقول لدعاة الشر والحروب كفاكم تخريبا في الوطن العربي وضياع حياة الأبرياء.. وهذه كلمتي إلى الجاليات العربية بنيويورك الذين شرفونا بالحضور لنرفع جميعا شعار المهرجان هذا العام.. فلسطين في القلب».

إلهام شاهين تدعم فلسطين

ودعمت إلهام شاهين منذ ايام عبر حسابها موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام الشعب الفلسطيني قائلة: «توحدوا يا عرب.. ففي اتحادكم قوة عظيمة يخشاها الغرب الذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم.. لا تقبلوا املاءات لصالح الأجندة الغربية.. كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقة العربية.. الغرب يريد نشر الفوضى في المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية».