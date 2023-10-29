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إلهام شاهين توجه رسالة لبايدن: «خد الإسرائيليين عندكم»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:40 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
إلهام شاهين

إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على دعم الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

إلهام شاهين تدعم الشعب الفلسطيني

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها كانت تتصور أن المجتمع الدولي سيتعاطف مع الشعب الفلسطيني، بسبب ما يحدث من ضرب مدنيين وتدمير مستشفيات، ولكن كل ما نستطيع فعله في الوقت الحالي هو المساهمة في تجهيز مساعدات لأهل فلسطين، من خلال الهلال الأحمر، أو المؤسسات الخيرية، وأنها طول الوقت تبكي.

وأضافت: «الوطن العربي أمة واحدة، وأتالم عندما أرى طفلا يبكي بعد موت أهله جميعا تحت الأنقاض».

إلهام شاهين توجه رسالة خاصة لبايدن

ووجهت إلهام شاهين، خلال حديثها رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلة: «طالما متعاطف مع الإسرائيليين، خدهم عندك هما كلهم 5 مليون وأمريكا كبيرة، لأنهم غير مرحب بهم وسطنا في المنطقة العربية».

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