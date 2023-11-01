إلهام شاهين: لم يعد لدي مكان للجوائز.. وما زلت أنتظر تقديم الأفضل

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن فكرة تقديمها أعمالا فنية مهمة خلال الفترة الماضية، حيث تخطت الـ 102 فيلم سينمائي.

إلهام شاهين تتحدث عن مشوارها الفني

وقال إلهام شاهين لـ«الوطن»: «خلال مشواري الفني والذي تنوع ما بين الكوميديا والأكشن والدراما، والقضايا المهمة والشائكة، وكل مشواري الفني قريب لقلبي، خاصة أنني حصلت على كم كبير من التكريمات، بعدد لا حصر له، فلدي حجرة مكتب ممتلئة بالجوائز، ولله الحمد لله فخور بحب الجمهور، وأعمالي الفنية، وما زلت أنتظر من ذاتي تقديم المزيد والأفضل».

آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين حكاية «ألفريدو» من بطولة الفنان أحمد فهمي، والتي جسدت خلاله دور مريضة آلزهايمر، وهو واحد من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذ عن كتاب بنفس الاسم للدكتور مصطفى محمود.

وقد شارك في بطولة العمل الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، نجي موسى، وعدد من النجوم.