صحة القليوبية: إدراج مستشفى بهتيم ضمن مبادرة إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، زيارة مفاجئة لمستشفى بهتيم المركزي في اليوم، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وتفقد العيادات الخارجية، وتابع سير العمل، مؤكدا ضرورة تواجد الفريق الطبي سواء التمريض، أو الأطباء كلا في مكان عمله بالاستقبال والعيادات الخارجية قبل التاسعة صباحًا.

سرعة التخلص من الكهنة

كما أكد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة وأثناء المرور على سرعة التخلص من الكهنة الموجودة بالمستشفى، مشيرًا إلى ضرورة تفرغ الفريق الطبي المختص بالعمليات الجراحية تفرغاً تامًا، وعدم العمل بالعيادات الخارجية.

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية البدء في إجراء العمليات الجراحية مبكراً قبل التاسعة صباحًا، وأوصى بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج المستشفى بمبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، واستغلال إمكانيات المستشفي بالمشاركة في المبادرة سواء في الجراحات الدقيقة أو جراحات العظام.

كما تفقد الدكتور وكيل الوزارة قسم الكلي، واطمأن على المرضى وعن مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات؛ حيث أبدى المرضى خالص شكرهم للطاقم الطبي وأشادوا بجودة الخدمة الطبية بالمستشفى.

سرعة الانتهاء من خطة تطوير وحدة الغسيل الكلوي

وأكد الدكتور وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من خطة تطوير وحدة الغسيل الكلوي، وزيادة السعة الاستيعابية لها من 14 إلى 20 وحدة غسيل كلوي تخفيفاً عن المرضى، وقام وكيل وزارة الصحة بتفقد الحضانة حيث قام بشخصه وبالتعاون مع فريق العمل بإعادة ترتيب وتنسيق وحدة الحضانات، بما يتلاءم مع معايير السلامة العامة للأطفال المبتسرين، وبما لا يخل بالمصلحة العامة.

تأتي الزيارة بناءً علي تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية بمتابعة سير العمل داخل مستشفيات المحافظة، ومحاولة الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية.