مونوريل شرق النيل.. «شريان الحياة» للمدن العمرانية الجديدة

نفذت الدولة مشروعات قومية ضخمة في قطاع النقل، الذي يمثل رافداً أساسياً لعمليات التنمية، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع مونوريل شرق النقل، والذي يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي، ويعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع غير الملوث للبيئة.

محطات مونوريل شرق النيل

يمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر وعدد 22 محطة، ووفق تقرير للهيئة القومية للأنفاق، لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا، وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

لمونوريل شرق النيل، دور مهم في عملية التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، إذ إنّ منظومة النقل أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية، ويخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، فهو بمثابة «شريان الحياة» للمدن العمرانية الجديدة.

يسهمل المشروع حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع القطار الكهربائي القطار في محطة مدينة الفنون والثقافة.

يشتمل المشروع على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ويمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم وحيث إنّ مسار مونوريل شرق النيل يمتد في قلب القاهرة الجديدة بالقرب من مشروع «One Ninety» أحد أهم المشاريع العقارية داخل القاهرة الجديدة.

أهمية المشروع

أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أنّ مشروع مونوريل شرق النيل، يمثل إضافة مهمة لمشروعات النقل التي تنفذها الدولة مُمثلة في وزارة النقل، موضحًا أن المشروع يوفر وسيلة نقل ذكية نظيفة للمواطنين بالتزامن مع التوسعات العمرانية الجديدة.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، لـ«الوطن»، أنّ المشروع يتكامل مع وسائل النقل الجماعية الخضراء كالمترو والقطار الكهربائي الخفيف، الأمر الذي يحقق رؤية الدولة في ربط القاهرة الكبرى بوسائل نقل جماعي ذكية خضراء، موضحًا أنه وفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.