تحويلات مرورية بمحور المشير طنطاوي لتنفيذ أعمال المونوريل غدا

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وذلك لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع «المونوريل»، مما يستلزم الغلق الكلي لمحور المشير طنطاوي للقادم من المشير الغربي تجاه محور التسعين، وتحويل حركة المرور يميناً للطريق الفاصل بين مسجد المشير وطيبة روز تجاه الطريق خلف مركز المنارة للمؤتمرات، وسيتم تنفيذ الأعمال في مدة زمنية «ثلاث ساعات ليلاً فقط» بداية من الساعة 2 صباحاً «بعد منتصف الليل» حتى الساعة 5 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/11/2023.

ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.