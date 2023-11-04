استشهاد الفنان طارق ضبان وعدد من أفراد أسرته في قصف إسرائيلي لغزة

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استشهاد الفنان الفلسطيني طارق ضبان نتيجة القصف الغاشم من قوات الاحتلال لمدينة غزة.

وأوضحت الصفحة في بيانها، أن طارق وزوجته وبعض من أولاده استشهدوا خلال هذا القصف.

إيناس السقا سبقت طارق ضبان في الاستشهاد

كانت وزارة الثقافة الفلسطينية كشفت خلال الأيام الماضية عن استشهاد الفنانة إيناس السقا وعدد من أولادها خلال القصف.

إيناس السقا كانت من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

يذكر أن الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية».