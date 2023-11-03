المبتهل جابر الذهبي: تعلمت فن الإنشاد في الساحة الرضوانية (فيديو)

قال المنشد جابر الذهبي، إنه بدأ تعلقه بالإنشاد الديني من سن 12 سنة، وقد تعلق كثيرًا بالمدائح النبوية، وكثيرًا ما كان يتردد على الساحات وخاصة الساحة الرضوانية.

وأضاف الذهبي خلال لقائه ببرنامج «مدد» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامي عبد الفتاح مصطفي، قائلًا «كنت بتردد على الكثير من الساحات وخصوصا الساحة الرضوانية، وهناك تعلمت الكثير وخصوصًا في مجال الإنشاد الديني، وتعلمت فن الإنشاد من أهل الساحة الرضوانية نفسهم، ومن الأحباب المترددين على الساحة بشكل مستمر، فاقتبست منهم الجمل اللحنية في القصائد والألحان».

الشيخ أحمد الذهبي كان زاهدًا

وتابع بأن «الشيخ أحمد الذهبي، كان قليل الكلام، وقليل الأكل، وقليل النوم، كما كان زاهدًا وليس له علاقة بالدنيا نهائيًا، وكنت بروح أحضر عنده في البيت، وكان دائمًا ما يتحدث في أمور لا يفهمها أحد، ولكن سبحان الله بعد فترة من الزمن، تحقق كل ما قاله من كلام، وأصبح موجودًا على أرض الواقع».

يذكر أنّ برنامج «مدد» تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ويعرض في تمام الثالثة عصرا كل جمعة، والإعادة السبت 12 ظهرا، على شاشة قناة الحياة.