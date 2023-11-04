عضو التحالف: الجسر البري يضمن وصول 500 طن مواد غذائية و20 ألف بطانية إلى غزة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنه نظرا لوجود ارتفاع شديد في معدلات النزوح وإعداد الإصابات وندرة المواد الغذائية وتعنت الجانب الإسرائيلي في دخول أكبر قدر من المساعدات في وقت قصير، قرر التحالف الوطني فتح جسر بري بين القاهرة ومعبر رفح، للتدفق المستمر لشاحنات المساعدات الإنسانية.

50 شاحنة يوميا من القاهرة إلى معبر رفح

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من المقرر أنه يتم يوميا إرسال 50 قافلة مساعدات إنسانية تحتوي على مستلزمات في القطاعات المختلفة، من القطاع الطبي والغذائي وغيره، من محافظة القاهرة إلى معبر رفح البري.

500 طن مواد غذائية يوميا لقطاع غزة

وأكد رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن بداية تدفق المساعدات عبر الجسر البري، بدأ من اليوم، حيث تم إرسال 50 قافلة في طريقها إلى المعبر، مؤكدا أن ذلك سيضمن وصول مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بمتوسط يومي 500 طن مواد غذائية و20 ألف بطانية و150 ألف علبة دواء وإعداد كبيرة من الخيام والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك حرصا من التحالف الوطني على دعم ومساندة الأشقاء في قطاع غزة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.