طرح حديد وزهر وديكورية للمزايدة العلنية بالإسكندرية.. تبدأ من 30 ألف جنيه

كشفت محافظة الإسكندرية عن طرح أعمدة حديد وزهر وديكورية للمزايدة العلنية، والتي تبدأ تأمينها من 30 ألف جنيه وتزداد حسب النوعية المطروحة والتي يستهدفها عدد كبير من تجار الخردة بالمدينة الساحلية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طرح حديد وزهر وديكورية للمزايدة العلنية بالإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من قبل إدارة التعاقدات بالمحافظة وذلك نظرا لأهمية هذا المزاد لعدد كبير من التجار.

موعد مزاد خردة أعمدة محافظة الإسكندرية

يقام المزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء 2023/11/14 حيث تتم عملية بيع أعمدة الإنارة أصناف «أعمدة حديدية - زهر - ديكورية» غير صالحة متواجدة بأرض المحافظة بعزبة هلش، وهي مزايدة علنية عامة.

قيمة تأمين مزاد خردة أعمدة محافظة الإسكندرية

وتباين قيمة التأمين المؤقت حسب كل نوع كالتالي:

- أعمدة حديد تالفة غير صالحة للاستخدام 30 ألف جنيه.

- أعمدة زهر تالفة 40 ألف جنيه.

- أعمدة ديكورية تالفة 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

مكان الحصول على كراسة الشروط

الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

- «تليفون وفاكس/ 034234140».

كما يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

فيما يسدد التأمين المؤقت الخاص بها طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بها.

فيما تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.