«فحص قاع العين» تدريب مشترك بين جامعة كفر الشيخ ومديرية الشئون الصحية

نظمت إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان «فحص قاع العين للتخصصات الطبية المختلفة» على مدار 3 أيام تدريب نظري وعملي، بناءً على تعليمات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

الدورة تستهدف تدريب 25 طبيبًا

استهدفت الدورة التدريبية 25 طبيبًا من تخصصات «طب الأسرة، والأطفال، والغدد، والصدرية، والكلى، والمخ والأعصاب، والرعاية الحرجة والعاجلة»، ويقوم بشرح المحتوى العلمي للدورة الدكتور محمد الشافعي، مدرس طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ.

ومن المقرر أنّ تستمر الدورة على مدار 3 أيام تدريب، حيث يجري التدريب يوم السبت من كل أسبوع في أيام 4 و11 و18 نوفمبر 2023، وبدأت الدورة اليوم، وتم التدريب النظري، وسيكون التدريب العملي في اليومين التاليين.

وكيل الوزارة تؤكد أهمية الكشف المبكر عن أمراض العين

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية التدريب المستمر، وأهمية الكشف المبكر عن أمراض العين لتحقيق التدخل المبكر لضمان فرص أعلى في التعافي، مشددةً على ضرورة تقديم الخدمة الطبية المناسبة للمريض في الوقت المناسب وبجودة عالية.