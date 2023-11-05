مترو إمبابة.. المحطة «الأصعب» في الإنشاءات والسقالات والدهانات

وصف مهندسو مشروع إنشاء محطة مترو إمبابة لـ«الوطن»، أثناء جولتها بالمحطة، المنطقة التي تمت إقامتها فيها بـ«الأصعب»، من حيث طبيعة العمل، حيث جاءت على خطوط السكك الحديدية، التي يمر منها قطارات المناشي والصوامع والصعيد، والتي بدأ العمل فيها فعلياً عام 2020.

جهود مُضنية بذلتها الهيئة القومية للأنفاق في الفترة التي تسبق عام 2020، في أعمال تحويلات المرافق من موقع المحطة لإخلائه تماماً للبدء في الإنشاء، ففي البداية كان بالمنطقة عدد كبير من أكشاك الكهرباء وبعض المنشآت التي تم هدمها والتي بُنيت بشكل مخالف على حرم السكة الحديد.

عدم تعطيل حركة القطارات

وقوع المحطة بين محطة سكك حديد مصر «رمسيس» ومحطة سكك حديد صعيد مصر، سبب صعوبة بالغة في عملية الإنشاء بحسب وصف المهندس أحمد فوزي، مدير المحطة: «كنا حريصين في عملية الإنشاء على عدم تعطيل حركة القطارات فبالتالى عملنا كان يبدأ مع نهاية آخر رحلة قطار على خط السكة الحديد بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية».

تقع المحطة بالكامل على خطوط السكة الحديد، وهنا فكر مهندسو المشروع، في آليات وخطط مُحكمة للتنفيذ دون تعطيل حركة القطارات، فكان يتم تركيب جسم المحطة والهيكل المعدنى في أسرع وقت ممكن وبجودة وكثافة عالية بمجرد انتهاء آخر رحلة للقطارات.

ونظراً لصعوبة موقع المحطة، ابتكر المهندسون نوعاً جديداً من السقالات المعلقة فوق خطوط السكة الحديد حتى يتمكن العمال من إتمام أعمال الدهانات للواجهات الخارجية للمشروع بسهولة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والسلامة.

وتقع المحطة على مساحة 4300 متر مسطح، وهى عبارة عن 3 مناسيب، الأول هو منسوب التذاكر والمنسوب الثاني هو منسوب الرصيف والثالث منسوب المعبرة العلوية التي تمكن من تغيير الاتجاهات على أرصفة المحطة.

محطة مترو الطريق الدائري

تطل المحطة على شارع المطار برصيف متجه إلى محطة مترو الطريق الدائري، ورصيف آخر يمكن من الذهاب إلى محطة الكيت كات والزمالك وعدلي منصور، وتخدم شارع المطار الذى يتقاطع مع شارع البوهي، وفي نهايته نفق المنيرة وهي منطقة حيوية وميدان الشجرة من الناحية الشمالية، وعزبة الصعايدة من الناحية الجنوبية.

زُودت محطة مترو إمبابة، بسلالم كهربائية ورمبات لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إشارات أرضية وعلامات تحذيرية بالصوت والضوء، وفضلاً عن تزويدها بـ8 شبابيك تذاكر للصالة الشمالية و8 للصالة الجنوبية، و40 متراً هو ارتفاع المحطة من منسوب الأرض، وبالنسبة لارتفاعها فوق قضبان السكة الحديد فيصل إلى 7 أمتار، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ومعرفة الارتفاعات المسموح بها فوق القطارات.

لم يأتِ إنشاء المحطة في هذه المنطقة من فراغ، بل تم بعد دراسات متعددة خاصة بالسكان والكثافة السكانية الموجودة بالمنطقة الأمر الذى يستلزم وجود وسيلة نقل حضارية ذكية خضراء، ودراسات أخرى متعلقة بسهولة تخصيص الأراضي، فالمحطة تقع على أرض مملوكة بالفعل للدولة مُمثلة في وزارة النقل.

بلغت أعمال التشطيبات بالمحطة نسباً متقدمة للغاية، بحسب المهندس معتز أبوالعينين، مدير قسم التشطيبات، موضحاً أن الأعمال بدأت منذ أول 2023، بحرص شديد على إنجاز الأعمال بأعلى معايير من الجودة وفي أقل وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق.

تشطيبات المحطة

واعتمدت تشطيبات المحطة على الخامات المحلية بنسبة كبيرة، وبعض الخامات المستوردة من الاتحاد الأوروبى لرفع كفاءة أنظمة المترو ورفع كفاءة التشغيل بصفة عامة، حيث أكد المهندس معتز أبوالعينين: «أغلب الخامات في المحطة عالية الجودة سواء الجرانيت وتكسيات الحوائط والتكسيات الخارجية وأعمال المبانى والبياض والدهانات بالمحطة تمت وفق مستوى عالٍ من التشطيب بأفضل الخامات الموجودة في السوق».

ووصف مدير قسم التشطيبات المشروع بأنه نقلة كبيرة في منظومة الجر الكهربائي على مدار الـ10 سنوات الماضية، موضحاً أهمية المحطة في منطقة كان من الصعب دخول وسيلة نقل جماعية خضراء بها لولا الإرادة المصرية القوية.